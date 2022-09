Bebe Vio ha trovato l’amore: ecco chi è il suo nuovo fidanzato

Bebe Vio è innamoratissima, le foto circolate in rete non lasciano dubbi

Dopo aver dedicato la maggior parte del suo tempo al mondo dello sport, adesso Bebe Vio si dedica all’amore. Infatti, sembra che la celebre campionessa abbia un nuovo fidanzato. La coppia è stata paparazzata durante una cena romantica nella città di Roma. Scopriamo insieme chi è la sua dolce metà.

Bebe Vio ha finalmente trovato l’amore. Adesso, la campionessa paraolimpica che ha vinto una quantità innumerevole di medaglie è fidanzata. A dimostrarlo sono state alcune foto circolate in rete che la ritraggono insieme al suo nuovo ragazzo. Il diretto interessato si chiama Gianmarco Viscio.

La coppia si stava godendo una cena romantica in un ristorante nella città di Roma, non molto lontano da Trastevere. Ad immortalare il momento sono stati alcuni paparazzi i quali gli hanno scattato delle foto. Da quanto si apprende dalle immagini in questione, i due si sono lasciati andare a teneri abbracci e baci.

Ebbene sì, dopo essersi dedicata alla riabilitazione a seguito della diagnosi di meningite del 2008, dopo aver raggiunto grandi traguardi come per esempio la medaglia d’oro alle paraolimpiadi di Tokyo 2020, adesso Bebe Vio è innamoratissima. Attualmente la campionessa non ha ancora ufficializzato la notizia. Tuttavia, l’immagine che la ritrae scambiarsi un appassionante bacio con il 30enne non lascia dubbi.

Gianmarco Viscio: chi è il fidanzato di Bebe Vio

Gianmarco Viscio, 30enne originario di Roma, non è un volto conosciuto all’interno del mondo dello spettacolo. Alla luce di questo non abbiamo a disposizione molto informazioni per quanto riguarda la sua vita privata. Tuttavia, sappiamo solo che è un giocatore dilettante di calcio a otto e in passato era un difensore in una squadra di serie B.