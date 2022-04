Furto di abiti e dispositivi tecnologici per i Beckham, derubati in casa da ladri che sono entrati di notte, mentre la coppia e la figlia Harper dormivano. Loro non si sono accorti di nulla. L’allarme è stato dato dal figlio Cruz, rientrato a casa in piena notte dopo una serata trascorsa fuori con gli amici.

Un ladro si è introdotto nella casa di lusso di Londra dove l’ex capitano dell’Inghilterra vive con la sua famiglia. David Beckham era presente in casa, insieme alla moglie Victoria, ex Spice Girl oggi stilista affermata, e la figlia minore, Harper.

I tre non si sono accorti di nulla, probabilmente, visto che era notte, stavano dormendo e non hanno sentito i ladri. Il fatto, che risale al 28 febbraio scorso, ma che è stato rivelato solo un mese dopo, sarebbe stato scoperto dal figlio Cruz, tornato nella casa di Holland Park dopo aver trascorso una serata con gli amici.

Il tabloid inglese Sun ha raccontato quanto avvenuto poco più di un mese fa nella casa lussuosa di Holland Park dove vivono i Beckham. Cruz, aperta la porta, avrebbe trovato una stanza sottosopra e una finestra con i vetri rotti, utilizzata probabilmente dal ladro per entrare.

Ladro che ha portato via tantissimi abiti di m oda e costosissimi della famiglia e anche diversi dispositivi elettronici. I Beckham non hanno ancora commentato l’accaduto, ma fonti vicine alla coppia dicono che David sia particolarmente scosso perché la sua privacy è stata violata.

Beckham derubati in casa, la coppia non ha ancora commentato l’accaduto

La famiglia vive in una villa da 50 milioni che i Beckham stanno ristrutturando. Il furto ha avuto luogo poco tempo dopo l’avvio dei lavori di manutenzione dell’edificio di lusso.

Alcune parti della casa erano sigillate per fare i lavori. E il ladro ha approfittato proprio delle impalcature di legno sistemate per evitare crolli per entrare a casa loro con maggiore facilità.