Belen Rodriguez non sembra essere particolarmente fortunata in amore. La bellissima showgirl argentina ha infatti reso noto sui social, in maniera indiretta, come la sua relazione con Elio Lorenzoni sia ormai giunta al capolinea.

Belen ed Elio

E pensare che qualche mese fa la donna aveva pubblicato su Instagram un selfie nel quale indossava un bellissimo anello di fidanzamento. I due sarebbero dovuti convolare a nozze, ma che cosa è successo questa volta?

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non sono più una coppia

Qualche mese fa Belen era comparsa in compagnia di un uomo molto bello, il cui nome è Elio Lorenzoni. Dopo pochi giorni la loro relazione è stata confermata, anche se i due hanno fatto di tutto per tenerla al sicuro.

Ora, invece, gira la voce secondo la quale i due si sarebbero lasciati. Dopo quasi sei mesi di storia i due avrebbero deciso di prendere strade diverse. A diffondere questo scoop Fabrizio Corona.

L’anello di fidanzamento di Belen Rodriguez

L’ex re dei paparazzi è sempre un passo avanti agli altri ed essendo un ex fidanzato di Belen la conosce molto bene. Tutto questo ha deluso enormemente i fan della coppia che speravano nelle nuove nozze della modella.

Il gesto di Belen e la conferma dell’amore finito

Credits: Vip Mania News

A dare la conferma di quanto accaduto alla coppia la stessa Belen, la quale non ha mai smentito l’aria di crisi che i giornalisti cominciavano a millantare da qualche giorno.

Qualche ora fa è però arrivata la conferma definitiva che tutti aspettavano. Belen ha infatti pubblicato un post nel quale inquadra le sue mani. Ovviamente la donna non indossa più l’anello che Elio le ha regalato quando le ha chiesto di diventare sua moglie.

Belen non indossa l’anello

Purtroppo non sappiamo ancora cosa abbia scatenato la rottura tra i due,. Probabilmente Elio non fornirà alcun tipo di spiegazione, in quanto non ama parlare della sua vita in pubblico. Non sempre le cose vanno come ci si immagina e anche questa volta Belen dovrà dire addio alla possibilità di vivere un lieto fine con il suo principe azzurro.