Belen Rodriguez ammette: “copiavo Emma Marrone quando mi sono fidanzata con Stefano De Martino” La bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez confessa che al momento del fidanzamento con Stefano De Martino, emulava la cantante Emma Marrone

La splendida showgirl argentina Belen Rodriguez ammette che quando si era fidanzata con Stefano De Martino, copiava Emma Marrone. Belen l’ha confessato ripercorrendo i ricordi dei primi mesi di fidanzamento con l’ex ballerino di Amici di Maria de Filippi.

A causa del Covid19, anche i Vip sono costretti alla quarantena e pare che come un po’ tutti, si dilettino a scrivere sul web sui propri profili social al fine di distrarre i fan dalla situazione funesta in corso o anche solo per dare speranza di una risoluzione del tutto. Belen Rodriguez non è stata da meno ed infatti si è messa a chiacchierare con gli utenti sul profilo di Chi Magazine. Ne è uscita una intervista dai toni onesti e sinceri che ha fatto sorridere molti.

Belen Rodriguez è stata intervistata da Valerio Palmieri ed ha fatto una confessione che indubbiamente nessuno dei sui fan si sarebbe aspettato: “Quando mi sono fidanzata con Stefano De Martino, lui stava con Emma Marrone ed io con Fabrizio Corona, poi è successo quello che è successo“. Ci mettiamo insieme ed io cantavo a casa perchè lui aveva accanto una bravissima cantante ed io cantavo perchè dicevo quella là è forte, io ero bella ma volevo essere brava anche in quel settore e la copiavo. Quando ti innamori cerchi di emulare i suoi ex“.

Belen Rodriguez dopo la confessione su Emma Marrone parla del marito Stefano De Martino dicendo: “Lui è uno tosto, mi sa tenere testa” e prosegue dicendo: “Quando non stavamo insieme io con lui stavo benissimo, poi me ne andavo e le paure mi mangiavano il cervello“. Indubbiamente Stefano è proprio l’amore della sua vita.

Ora Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ad essere una coppia davvero meravigliosa e si amano più che mai. Forse è proprio vero quello che cantava Antonello Venditti: “Gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano“.