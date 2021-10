La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è giunta al capolinea? Ormai da giorni la notizia sta ribaltando su tutti i giornali e il gossip sta impazzendo.

Nessun silenzio ufficiale è stato rotto dalla coppia, ma anche questa volta la showgirl argentina ha lanciato qualche velata frecciatina sui social. In particolare è una Instagram Stories che ha suscitato l’interesse dei fan:

Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare.

Citazione importante per chi è sotto i riflettori per una presunta crisi con il papà della sua seconda bambina. Anche il giovane hairstylist avrebbe rotto il silenzio con i social, sembra infatti che un post con la piccola Luna Marì abbia attirato l’attenzione dei fan:

Anche se prendessi un ergastolo. Sto con te finché non mi seppelliscono, sto con te, voglio viver sempre il brivido, di star con te #blanco.

Le sue parole, parafrasate, sembrano un invito a star sempre con la bambina, qualsiasi cosa accade (anche una separazione così prematura con la mamma?).

La coppia è stata subito molto chiacchierata, in particolare per la differenza di età: lui appena 26 enne mentre Belen ha spento la 37 esima candelina. I due hanno deciso di avere un bambino poco dopo essersi conosciuti, in tutto stanno insieme da poco più di un anno.

Ora sono tutti in attesa di una dichiarazione ufficiale da parte di entrambi. Anche il fatto che è da molto che non mettano foto insieme ha insospettito davvero tutti!