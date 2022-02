Belen Rodriguez è la nuova conduttrice de Le Iene insieme all’irriverente Teo Mammucari. Il nuovo duo presenterà uno dei programmi più apprezzati e amati dal pubblico di Italia 1 che andrà in onda a partire da mercoledì 9 febbraio.

Mancano ormai pochissimi giorni alla nuova edizione de Le Iene che grazie ai suoi inviati, ai suoi conduttori e alle svariate segnalazioni porta a galla diversi problemi della nostra Italia.

Negli ultimi giorni è stata proprio la bellissima showgirl a lanciare alcuni indizi nei confronti dei suoi fan in merito alla sua presenza all’interno del programma. La conduttrice ha così sbaragliato tantissime sue colleghe aggiudicandosi il timone dello show che andrà in onda in prima serata su Italia 1.

Ad accompagnarla durante la conduzione ci sarà anche l’amato e divertente Teo Mammucari. A confermare le indiscrezioni e le voci sulla loro presenza a Le Iene è proprio un comunicato social da parte della Mediaset.

Belen Rodriguez è la nuova conduttrice de Le Iene

A confermare la presenza di Belen Rodriguez come conduttrice dello show firmato Italia 1 è proprio la Mediaset all’interno dei suoi profili social. L’azienda ha così scritto: “È ufficiale, Belen Rodriguez è la nuova conduttrice de Le Iene”.

Alcuni istanti dopo anche la stessa showgirl argentina all’interno del suo profilo Instagram ha caricato alcune immagini che non lasciano dubbi. Belen si è mostrata ai suoi fan con il classico completo nero, camicia bianca e cravatta che tutti i presentati dello show indossano.

“La vostra Iena è pronta” conferma la Rodriguez che, in pochissimi secondi è stata invasa da commenti positivi e da centinaia di messaggi d’affetto. La nuova versione de Le Iene a gran sorpresasarà completamente diversa dalle precedenti.

Gli autori dello show infatti, hanno deciso di dare un tocco più vivace legato anche a storie ironiche ma anche alla comicità e allo spettacolo. Quest’ultimi si aggiungeranno alle varie inchieste e ai reportage svolte dalle altre ‘Iene’.