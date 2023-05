Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo in crisi? L’indiscrezione

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati dalle pagine di gossip. Nel corso delle ultime ore i loro nomi sono tornati ad occupare il centro del gossip per alcune indiscrezioni che stanno circolando sul loro conto. Sono molti i rumors secondo cui la showgirl argentina e il conduttore starebbero vivendo un nuovo periodo di crisi.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo in crisi? Stando alle ultime indiscrezioni questo non sarebbe un buon periodo per la showgirl e per il conduttore che starebbero vivendo un periodo di profonda crisi. A rendere pubblica la notizia sono stati Amedeo Venza e Deianira Marzano.

Gli esperti di gossip hanno condiviso delle Instagram Stories in cui hanno annunciato il difficile periodo che starebbero vivendo Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Queste sono state le loro parole a riguardo:

C’è di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen. L’ennesima crisi. Mi dispiace perché loro due sono veramente una forza della natura insieme.

Nonostante l’insistenza del gossip, al momento si tratta di una notizia che non ha ancora trovato conferma né smentita. Belen e Stefano hanno deciso di rimanere in silenzio preferendo non commentare le voci che stanno circolando in queste ore sul loro conto. Non ci resta che attendere le prossime per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa vicenda tanto chiacchierata in questi ultimi giorni.

Sono molti coloro che vorrebbero sapere di più riguardo la presunta crisi che starebbero vivendo Belen Rodriguez e Stefano De Martino ma, dal momento che si tratta di notizie senza ancora alcuna certezza, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.