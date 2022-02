Belen Rodriguez e Stefano De Martino si lasciano il passato alle spalle con una meravigliosa cena a lume di candela. La showgirl e il suo ex compagno sembrano aver ritrovato l’armonia che diversi anni fa contraddistingueva la loro storia d’amore.

Nel corso degli ultimi giorni alcune indiscrezioni e alcuni paparazzi li avevano visti insieme sempre molto affiatati e complici. Belen Rodriguez dopo aver chiuso la sua storia d’amore con Antonino Spinalbese da cui è nata la sua seconda figlia, sembra aver ritrovato a serenità con il suo ex marito.

Un possibile ritorno di fiamma che nelle ultime ore sta scatenando tutti i fan della coppia a cui, piacerebbe rivederli felici e sereni insieme. La coppia per diversi anni aveva fatto sognare i social con il loro grandissimo amore ed ora, sembra proprio che i loro sentimenti siano rifioriti come la primavera quasi alle porte.

A svelare nuove ed importati indiscrezioni è il magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini. Quest’ultimo è riuscito a paparazzare Belen Rodriguez e Stefano De Martino durante una romantica cena a lume di candela.

Belen Rodriguez e Stefano De Marino: cena a lume di candela

I due conduttori sembrano aver ritrovato la serenità di un tempo e più di una volta sono stati paparazzati insieme dimostrandosi sempre molto complici e vicini. L’ultima indiscrezione che ha fatto impazzire i fan è quella lanciata dal settimanale Chi.

Quest’ultimo infatti, ha parlato di una cena romantica a lume di candela che farebbe pensare ad un vero e proprio riavvicinamento. Le foto sembrano non lasciare nessun dubbio perché quasi ogni sera, la coppia continua a godersi momenti insieme rimanendo per la maggior parte del tempo da soli.

Il settimanale di Alfonso Signorini conferma anche come Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbiano trascorso la notte nello stesso appartamento o hotel. Per ora né il conduttore né la showgirl argentina hanno smentito o confermato le tantissime voci in merito al loro ritorno di fiamma.

Sui Instagram è stata la pagina Whoopse a ritrarre Belen e Stefano insieme a cena all’interno di un ristorante. Precisamente i due si trovavano all’Armani Hotel con dei vestiti neri ed eleganti per poi proseguire verso casa di Stefano.