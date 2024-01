Amore al capolinea per Belen ed Elio, a rivelare la verità sulla loro relazione è Fabrizio Corona

Nei giorni scorsi abbiamo già affrontato le varie indiscrezioni che vedevano ormai finita la storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Di recente però, a rilasciare importanti affermazioni in merito ai due volti noti e su quanto sta accadendo è nuovamente Fabrizio Corona.

Il paparazzo dei Vip è tornato con un nuovo ed importante scoop, svelando le motivazioni che avrebbero portato la showgirl ad allontanarsi definitivamente dal suo nuovo compagno.

Dopo la fine della sua relazione con Stefano De Martino e con Antonino Spinalbese, adesso Belen sembra ad un punto di rottura anche con Elio Lorenzoni. A rivelare la fine della loro relazione è proprio Corona all’interno del suo portale Dillinger News. Ecco le sue affermazioni.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni al capolinea: la rottura annunciata da Fabrizio Corona

All’interno del proprio portale, Fabrizio Corona è tornato a parlare della relazione tra Belen Rodriguez e il suo nuovo compagno Elio Lorenzoni. Nei giorni scorsi quest’ultimo era stato avvistato all’interno di un locale senza la nota showgirl che invece, si trova in vacanza in montagna con la sua famiglia.

Ora le voci dell’ipotetica crisi si fanno sempre più forti grazie alle parole di Corona. È proprio lui ad affermare: “Vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram. In questo momento qualcosa in lei è cambiato: Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare sé stessa”.

“Oggi Belen è libera e felice con quello che le è più caro al mondo: la sua famiglia, i suoi figli e i suoi valori sudamericani che hanno ripreso parte di lei, cambiandola completamente al suo ritorno dopo tanto tempo nella sua amata terra” riporta il sito di Corona.

Infine possiamo leggere: “Non saremo noi a far uscire altri stupidi pettegolezzi. Siamo sicuri che le prossime notizie altro non saranno che il raggiungimento dei suoi obiettivi che, solo felicità e maturità raggiunta, potrà ottenere. Ogni tanto bisogna imparare a leggere gli articoli, quelli veri, e a guardare la comunicazione social non con leggerezza ma con profondità. È lì che potete trovare tutte le risposte alle vostre domande”.