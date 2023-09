“Belen Rodriguez mi ha voltato le spalle” La confessione del Vip sulla showgirl argentina spiazza: “Ecco cosa mi ha fatto”

Belen Rodriguez di nuovo al centro del gossip. In questi giorni la showgirl argentina è tornata sui social destando non poca preoccupazione in tutti i suoi fan. Molti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare che Belen è apparsa su Instagram più magra del solito. Nonostante le polemiche, però, la conduttrice ha deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alle polemiche nate sul suo conto.

Ma il gossip su Belen Rodriguez non finisce qui. In questi giorni, infatti, un noto volto dello spettacolo ha deciso di rendere pubblica una rivelazione proprio sulla showgirl argentina che sta facendo il giro del web. Si tratta di Gabriele Parpiglia, il quale si è lasciato andare ad uno sfogo che non è passato inosservato.

Il giornalista si è lasciato andare ad uno sfogo rivolto non solo a Belen Rodriguez ma anche ad altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Un posto in paradiso mi spetta perché in televisione ho aiutato tantissime persone. Poi va beh, l’elenco di chi ti ha voltato le spalle è infinito, da Belen a Pio & Amedeo. Finiamo domani se te li dico tutti. Poi però io gli faccio il c*lo in tribunale, non è che mi fermo eh.

E, continuando con il suo discorso, Gabriele Parpiglia ha poi aggiunto:

Sono una persona molto attenta alle spese, ma su tre cose non risparmio mai: avvocato, medicine, viaggi. Belen non la sento da quando le ho fatto una cortesia e poi questa cortesia mi si è rigirata contro.

Infine, concludendo, il giornalista ha dichiarato: