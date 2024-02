Belen Rodriguez nella polemica, un gesto della showgirl manda su tutte le furie il web: “Maleducata”

Nel corso delle ultime ore Belen Rodriguez è finita al centro di numerose polemiche per via di un gesto di cui lei stessa si è resa protagonista in un ristorante. Nel dettaglio, la showgirl si è mostrata con una sigaretta in mano nel bel mezzo di una cena al chiuso. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Dopo la fine della storia d’amore con Elio Lorenzoni e l’ipotetico inizio di una nuova relazione con Bruno Cerella, Belen Rodriguez è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata una foto spuntata in rete che la ritrae a cena in un ristorante in compagnia di alcuni suoi amici. Nulla di strano se solo non fosse per un dettaglio che ha catturato l’attenzione di tutti.

Stiamo parlando della sigaretta che l’ex moglie di Stefano De Martino aveva tra le dita nel ristorante al chiuso in cui stava cenando. Ebbene sì, Belen Rodrigurez, mentre era a cena insieme ai suoi amici Patrizia Griffini, Francesco Bega e Francesca Bonfanti, all’improvviso ha acceso una sigaretta dinanzi a tutti senza preoccuparsi delle norme che vietano il fumo in luoghi pubblici chiusi.

Alla luce di questo, inutile dire che in rete sono nate numerose polemiche da parte dei suoi follower. Infatti, numerosi sono stati commenti negativi che si posso leggere sotto il post in questione. Per esempio, queste sono state le parole scritte da un utente:

Maleducata! Mancanza di rispetto per gli altri. Alzati e vai a fumare fuori!

Alla luce di tale episodio, poche persone hanno preso le difese della modella argentina. Infatti, la maggior parte degli utenti si è chiesta come sia possibile che alla showgirl è stata data la possibilità di fumare in un luogo chiuso. Inoltre, in molti ritengono che il comportamento di Belen sia scorretto in quanto rappresenta un cattivo esempio. Considerando la sua popolarità, la donna dovrebbe incoraggiare i suoi followers a rispettare le regole e non accendere una sigaretta all’interno di un ristorante.