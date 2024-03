Belen Rodriguez pronta alla clamorosa svolta televisiva: sarà la protagonista di un programma famosissimo

Belen Rodriguez potrebbe comparire come concorrente nella prossima edizioni di uno dei programmi più amati del piccolo schermo italiano, Ballando con le Stelle. Si tratta di una semplice indiscrezione o della verità? Scopriamolo insieme nelle prossime righe!

Ecco tutti gli indizi che potrebbero rivelare la presenza della bellissima showgirl nella prossima edizione del dancing show di Rai Uno.

Ballando con le Stelle: aperti i casting per la prossima edizione del programma

Mancano ancora diversi mesi per assistere a quella che sarà la prossima edizione del famosissimo talent show di Rai Uno. Ovviamente ci riferiamo a Ballando con le Stelle, storico programma da sempre affidato a Milly Carlucci.

Ogni anno, attori e personaggi del mondo dello spettacolo decidono di partecipare alla trasmissione per migliorare le loro doti nel ballo. Tutto questo è possibile grazie alla presenza di un ballerino professionista che si occuperà di seguire ognuno di loro per l’intera durata del percorso.

Non sappiamo ancora chi saranno gli ipotetici concorrenti della nuova edizione anche se qualche nome comincia a circolare nei corridoi più indiscreti di sempre. Tra questi il nome di una bellissima donna che grazie alla sua bellezza e sensualità potrebbe facilmente aggiudicarsi la vittoria finale.

Belen Rodriguez candidata a Ballando con le Stelle

Tra i nomi più gettonati e richiesti in merito alla prossima edizione di Ballando con le Stelle è stato fatto pure quello di Belen Rodriguez. La bellissima showgirl argentina ha da poco dato uno scossone alla sua vita privata, decidendo di rivoluzionare tutte le certezze del momento.

A rivelare la presenza della donna Giuseppe Candela, il quale avrebbe sganciato questa bomba mediatica su Dagospia. Pare anche che le trattative tra la donna e la Rai siano già in corso, ma è davvero molto difficile fare ipotesi su quello che accadrà.

Sembrerebbe che oltre al nome di Belen sia stato fatto anche quello di BigMama ma, ancora una volta si tratta di indiscrezioni che al momento non hanno trovato conferma. Sicuramente se Belen dovesse prendere parte al programma di Milly Carlucci il successo sarebbe assicurato e anche gli ascolti raggiungeranno picchi mai visti prima. Non possiamo far altro che attendere buone nuove.