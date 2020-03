Belén Rodriguez racconta di come si innamorò di Stefano De Martino: “come fosse ieri” Belén Rodriguez racconta della sera nella quale si innamorò di Stefano De Martino ad Amici di Maria De Filippi, in un post: "La ricordo come fosse ieri"

Belén Rodriguez, in un post su Instagram, decide di ricordare di come si innamorò di Stefano De Martino. I due, a quanto lei scrive, si sarebbero conosciuti in televisione una sera del 2012 e lei si sarebbe subito innamorata. Così scrive la bella modella argentina sotto il suo post: “La ricordo come fosse ieri”.

Belén Rodriguez è attualmente sposata con Stefano De Martino, con il quale ha anche un figlio, Santiago. In un post su Instagram molto nostalgico, la bella argentina ricorda di come lei, in una serata in televisione del 2012, si sia innamorata dell’uomo. La serata in questione era un serale di Amici di Maria De Filippi, nel quale lei era la Guest Star e Stefano De Martino era nel ruolo di ballerino professionista. All’epoca, però, il ragazzo era legato alla cantante Emma Marrone, mentre la modella era ancora fidanzata con Fabrizio Corona.

Così, sotto il post dove mostra tutto il suo amore, la modella argentina scrive:

“𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑎, 𝑚𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑠𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑠𝑒 𝑖𝑒𝑟𝑖……. 𝐸 𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑢 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑖 𝑚𝑎𝑖 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑒𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖, 𝑒 𝑚𝑎𝑖 𝑛𝑒 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑟𝑎𝑖.”

In quel periodo, l’amore scoppiato dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi creò non poco scalpore e non poche polemiche. Queste, scatenate principalmente dopo la candida dichiarazione di Belén Rodriguez, che confessò di essersi innamorata in diretta su Canale 5, li costrinse a ritirarsi e a vivere la loro relazione privatamente, lontani dai riflettori. Queste polemiche li travolsero per moltissimo tempo e diedero filo da torcere alla coppia.

Da quel giorno di 8 anni fa, infatti, la lor relazione non è mai stata facile. Continuando a viverla in sordina, Belén Rodriguez e Stefano De Martino tre anni fa annunciarono la loro separazione, senza nessun preavviso, ma continuando ad essere profondamente legati l’uno all’altra. Da circa un anno, invece, sembra che la lor relazione abbia trovato una nuova stabilità. I due, infatti, vivono insieme al figlio Santiago in serenità, amandosi.