Dopo molto tempo in cui è stata assente, è finalmente tornata sui social Belen Rodriguez, ma non è da sola. Difatti, si è voluta mostrare con la dolcissima compagnia del suo nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni.

Per la prima volta, la showgirl argentina ha voluto dedicare ad un uomo una dedica romantica. Dopo un’assenza molto lunga, in cui, oltre a scatti rubati e possibili voci, false o meno, non si aveva alcuna notizia.

Si era parlato di un suo trasferimento, lasciando i figli ai rispettivi padri e poi, addirittura di un possibile ricovero in una clinica. Questo per uno scatto rubato, ma di cui non si ha mai avuto alcuna conferma, né smentita.

Belen Rodriguez ritrova l’amore con Elio Lorenzoni: la dedica social fa impazzire i fan

Sono state molte le giornate in cui Belen Rodriguez è stata assente dai social, ma da poche ore è tornata a gran voce, mostrando uno scatto in cui non è sola. La showgirl, si è voluta mostrare in dolce compagnia.

Assieme a lei, era appunto presente il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. Proprio con quest’ultimo, sta passando qualche giorno di relax all’insegna del romanticismo sulle Dolomiti. La descrizione che ha accompagnato la foto ha colpito tutti nonostante la sua semplicità.

“Mio”, è ciò che la showgirl ha voluto scrivere sotto il video che immortala il suo nuovo amore. I due continuano ad essere molti riservati, nonostante sono moltissimi i curiosi che vorrebbero avere altre notizie e dettagli dimostrando grande entusiasmo.

Ma non è tutto oro quel che luccica, infatti sui social c’è anche chi ha attaccato pesantemente Belen ed il suo essere madre. Alcuni di essi, hanno affermato che per vivere con la sua nuova metà, ha allontanato i figli lasciandoli ai loro padri.

Ovviamente, la showgirl non ha voluto replicare alle critiche e agli insulti, ciò che molti si stanno chiedendo è se mai lo farà. A quanto pare, Belen ha vissuto un momento molto complicato dopo l’ennesima rottura con Stefano De Martino e, a quanto pare, è riuscita a ritrovare la serenità anche grazie all’imprenditore bresciano.