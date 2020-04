Benedetta Rossi attaccata sui social oggi parla Marco il marito Oggi replica Marco il marito di Benedetta Rossi

Proprio ieri abbiamo parlato di Benedetta Rossi, la Food Blogger che sta spopolando nel web con la sua rubrica “Fatto in casa da Benedetta” e, di come sia stata attaccata su Twitter da un cosiddetto hater. Benedetta ovviamente non è rimasta inerme, anzi ha avuto la risposta pronta e per le rime. Oggi la blogger stessa, insieme a suo marito Marco, ci ha dato più informazioni sull’accaduto attraverso una serie di Instagram Stories.

Ma ripercorriamo i fatti di ieri. Un utente di Twitter si è scagliato contro Benedetta Rossi con parole molto offensive come: “Cessa, schi**a e orrenda“. Benedetta ha risposto senza risparmiarsi: “Il cre***o sei tu“. Questa reazione ha trovato anche molte critiche sul web. La coppia allora racconta l’accaduto per filo e per segno, e Marco confessa: “Sono stato io a scrivere il Twitter, ho difeso Benedetta come moglie e come donna dall’attacco del branco”.

Marco è sempre al fianco di Benedetta, anche nel lavoro e proprio per questo forte legame, ha deciso di raccontare tutto:

“Dobbiamo spiegarvi questa cosa di Twitter, la dinamica di quello che è accaduto. Noi lo usiamo pochissimo, meno di niente solo che mi davano segnalazioni di un tipo, come possiamo definirlo? Un bullo. Questo faceva offese terribili: “cessa”, “orrenda” e quant’altro. Non erano gli insulti il problema, ma il fatto che si era creato una sorta di branco, più di novanta like e tantissimi commenti. L’avrei ignorato ma quell’effetto con gente che si fomentava tra loro, continuando a insultare, mi ha fatto arrabbiare.

Marco prosegue nella sua spiegazione e aggiunge: “Io mi sono immedesimato in lei, ho pensato a quel branco di persone adulte che insultavano in maniera così pesante e cattiva una donna. E allora gli ho risposto. C’erano cose davvero squallide senza motivo e gli ho fatto questo Twitter. Che è diventato di tendenza. Molti, vedendo Benedetta che parla come uno scaricatore di porte, si sono sorpresi. La maggior parte però, ha capito e condiviso.Peraltro sto tipo si è lucchettato, si è privatizzato e ora nessuno può vedere quello che ha scritto. Si è spaventato dalla reazione, da quanto è diventata così grande la cosa.

Il marito di Benedetta rossi conclude così: “Il classico leone da tastiera, che prima fa lo spaccone e poi si nasconde. Questi sono i fatti che sono successi. Ogni tanto, pure le formiche nel loro piccolo si arrabbiano. A un certo punto, va bene anche un vaffa…”.

Anche Benedetta ha voluto dire la sua, ecco le sue parole nelle Instagram Stories:

“Ci ho ragionato su e sono venuta alla conclusione che la normalità spaventa. Sono una persona normale e condivido con voi quello che so fare, con molta semplicità. Anche in TV. Ho chiesto che si faccia tutto a casa mia, perché doveva corrispondere con la realtà”.

Poi la Food Blogger aggiunge:

“Certe persone non accettano questa cosa, che una persona normale come me possa avere un grande seguito.Questo per dirvi di non farvi condizionare da questi bulli che credono di essere superiori. Cercate di essere voi stessi. Dico una cosa a queste persone che scrivono che sono grezza, sciatta e non so cucinare. Io ho 47 anni e sono così. Sono le mie origini, non è che se arrivano la TV e le case editrici, io cambio.C’ho le mie radici e sono così. Non mi faccio cambiare da nessuno“.

Una cosa è certa il progetto dei due innamorati conta migliaia di visualizzazioni. Più di sei milioni sono i followers, due e mezzo dei quali soltanto da Instagram. Il totale delle interazioni in tutto l’anno arriva intorno ai novemila milioni. Questo fa si che Benedetta Rossi si classifica in cima alla lista dei food blogger italiani più seguiti. Sicuramente è dovuto anche alla sua spontaneità e genuinità che trasmette allegria. A noi ci piace così.