Benedetta Rossi, per lei arriva un nuovo programma

Questa mattina sono stati presentati i nuovi palinsesti di Discovery in vista dell’autunno-inverno. Ovviamene grande novità del prossimo anno sarà l’approdo di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che porteranno Che Tempo Che Fa sul Canale Nove.

Un format vincente che non verrà assolutamente cambiato come annunciato dallo stesso Fazio. Ma nel corso della mattinata oltre alla presentazione di Che Tempo Che Fa che sbarcherà in prima serata il 15 ottobre, sono stati presentati anche altri programmi che faranno parte del palinsesto.

Bella notizia anche per Benedetta Rossi, una delle cuoche più amate d’Italia e seguitissima sui social. Ebbene per la prima volta sbarcherà in un programma in access time su Real Time.

Il nuovo programma si chiamerà Ricette d’Italia – Il gusto della sfida e il format non sarà molto diverso da quelli già realizzati in passato.

In pratica durante ogni puntata quattro cuochi non professionisti si sfideranno fra di loro utilizzando le loro ricette di famiglia. Chi vincerà potrà entrare poi a far parte del nuovo ricettario di cucina italiana che sarà firmato da Benedetta Rossi. Molto probabilmente da settembre andrà in onda il nuovo programma, non è chiaro ancora in quale giorno.

Dopo il successo di Fatto in casa per voi Benedetta Rossi si appresta quindi a fare il suo esordio in questo nuovo programma dove si sfideranno una serie di cuochi non professionisti.

Grande felicità ovviamente per lei che solo qualche giorno fa si era sfogata per le critiche ricevute: “Quello che mi dà tanto tanto fastidio è quando vengo presa come pretesto per offendere la mia community e intere categorie di persone. Persone normali che vengono derise e trattate come ignoranti solo perché alcuni che pretendono di innalzarsi a divulgatori onnipotenti”.