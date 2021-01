Benedetta Rossi, preda della sfortuna, racconta le sue disavventure

Benedetta Rossi l'amatissima foodblogger pare che le cose, per lei, non vadano sempre per il meglio

Benedetta Rossi è uno dei nomi più in vista nel campo del food blog in Italia. La marchigiana ha sempre dimostrato la sua passione per la cucina della tradizione ed ha iniziato la sua carriera negli anni ’90, con l’apertura del suo agriturismo. Ovviamente Benedetta non è sola, c’è sempre Marco Gentile, suo marito, al suo fianco per sostenerla. È proprio dal cuore delle campagne marchigiane che nasce il suo progetto su internet.

Benedetta, con il suo blog in cui spiega le più classiche ricette della cucina italiana, ha guadagnato uno strepitoso successo. Ed è proprio sull’onda di questa popolarità che la Rossi ha iniziato ad incrementare anche la sua attività sui social network. Con i suoi post, la food blogger condivide con tutti i suoi fans la sua quotidianità nella buona e nella cattiva sorte. Stavolta, ad incuriosire i fan di Benedetta, è stata una foto in particolare resa pubblica proprio sui social.

Nel post si possono vedere Benedetta e Marco, intenti in un’escursione col piccolo Cloud, il loro inseparabile cagnolino. I due sposini avevano organizzato una romantica gita al mare, per festeggiare gli otto mesi del cucciolo per cui stravedono. Ma le cose non sono andate proprio come si aspettavano. I due infatti, nel mezzo della gita fuori porta sono stati assaliti da un dubbio: possibile che stessero infrangendo le restrizioni anti covid? Nelle marche vige il regime di zona arancione, e i due, preoccupati, si sono affrettati a ritornare a casa per non rischiare.

Nel tragitto, Marco e Benedetta si sono resi conto di essere perfettamente in regola, e di non aver infranto nessuna legge. Così, ripresa la fiducia, l’allegra famigliola ha fatto dietrofront per tornare in spiaggia. A quanto pare però per loro non è proprio una giornata fortunata.

Infatti, non appena raggiungono nuovamente il litorale, una forte pioggia li ha travolti. Benedetta, candidamente e in modo giocoso come solo lei sa fare, ha ammesso che entrambi sono: “un po’ sfigati”. Nonostante tutte le avversità, la coppia non si è persa d’animo. Benedetta Rossi e Marco hanno “portato a termine la missione” riuscendo a scattare anche qualche foto.