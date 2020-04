View this post on Instagram

Giusto o Sbagliato per noi questa storia finisce qui. Secondo me è finita in modo positivo e ho apprezzato il coraggio di chiedere scusa. Tutti commettiamo errori e non possiamo evitarlo, ma l’errore più grande è quello da cui non impariamo nulla. Spero quindi che Luka, io e tutti quelli che hanno seguito questa vicenda, abbiano imparato qualcosa. Però Ragazzi…che figata sarebbe il mondo se tutti usassimo un po’ di gentilezza in più…che poi è pure gratis ❤️