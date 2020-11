Benedetta Rossi si mostra in ansia a tutti i suoi fan, ecco cosa è successo

Nel corso degli ultimi giorni, Benedetta Rossi si è mostrata come è di solito fare a tutti i suoi fan tramite le sue Instagram Sories. Questa volta però un dettaglio non è passato inosservato agli occhi di questi ultimi. Si tratta di una confessione che la stessa food blogger ha fatto mentre era seduta sul pavimento e si reggeva la fronte con la mano.

Benedetta Rossi seduta sul pavimento mentre regge la sua fronte con la mano e dalla sua espressione traspare stanchezza. In questo modo è apparsa nelle sue Instagram Stories la famosa cuoca marchigiana. Un episodio che ha suscitato la preoccupazione di tutti i suoi fan. Ma cosa è successo davvero alla food blogger? Scopriamolo insieme!

Alla luce dei numerosi messaggi da parte di tutti i loro followers, Benedetta Rossi e suo marito Marco Gentili hanno deciso di rivelare il motivo di tanta ansia. La cuoca era come sempre alle prese con i fornelli a preparare una delle sue golosissime ricette. Dopo vari tentativi, la food blogger ha iniziato ad accusare un po’ di stanchezza.

Dunque, si è accostata vicino al forno con il fine di controllare la cottura del suo preparato quando all’improvviso suo marito riprende la scena con il cellulare ed esclama:

Abbi il coraggio di dirlo a tutti, quello che hai detto a me!

Benedetta Rossi, in modo simpatico e scherzoso ha risposto:

Lascio perdere, ritorno a fare il sapone!

Inizialmente, all’ascolto di tale frase, i fan della cuoca sono rimasti senza parole. Senza alcuna ombra di dubbio, si tratta di un affermazione ironica che la donna avrà pronunciato per sdrammatizzare un po’ il momento.

Infatti, Benedetta Rossi ama la sua professione e non ha nessuna intenzione di lasciare il suo lavoro. La cuoca marchigiana continuerà a cucinare le sue deliziosissime ricette per tutti i suoi fan e a mostrare a loro l’amore che nutre per la sua passione.