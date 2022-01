Benedetta Rossi, l’amata cuoca marchigiana, si è dovuta operare. La donna ha subito un intervento chirurgico alla schiena e per questo si è dovuta fermare per un periodo. Nessun video e nessuna ricetta culinaria per lei, ora solo riposo.

Ora a prendersi cura di lei è il marito Marco, l’uomo dopo le dimissioni ha scherzato con la moglie dicendo “abbiamo preso una sedia d’ufficio così sta più sollevata”.

In questo momento la foodblogger è provata per la sua situazione, ma è anche felice per essere finalmente tornata a casa ed è sollevata. Ma sui social ha spiegato: “Bisogna stare molto attenti in questo momento”.

Infine la foodblogger ha precisato che ora può fare colazione a casa ed è felice in compagnia di Marco, l’intervento non è stato semplice e il taglio è ancora molto dolorante:

Che bello fare colazione a casa e dormire sul letto mio. Mi fa ancora male, perché ci sono 15 centimetri di taglio. Mi sento un po’ insicura, ho paura di farmi male e bisogna andare piano in questi giorni perché l’intervento è stato comunque venerdì. Però ho dormito questa notte, ho dormito abbastanza.

Benedetta Rossi ora dovrà affrontare una riabilitazione e degli esercizi fisici per la schiena. Servirà un riposo di almeno trenta giorni per tornare a lavoro. I follower attenderanno pazientemente il suo ritorno e le sue amatissime ricette.