Benjamin Mascolo si è sposato con Greta Cuoghi: la notizia delle nozze a sorpresa è sulla bocca di tutti

Nel corso delle ultime ore il nome di Benjamin Mascolo sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Sul web è diventato virale il video che ritrae l’ex membro del duo ‘Benji e Fede’ uscire dal municipio dopo essersi uniti tramite rito civile alla sua fidanzata.

Benjamin Mascolo è convolato a nozze con Greta Cuoghi. I due si sono uniti in matrimonio tramite rito civile a Modena e la notizia, non appena è stata condivisa, sta facendo il giro del web. Il cantante ha cercato di mantenere segrete le nozze con la sua compagna, ma il video che ritrae la coppia uscire dal Municipio della città è diventato virale e sta facendo il giro del web.

Questa volta sarà molto diverso. Con Bella c’era stata solo una promessa di matrimonio, ma c’era più preoccupazione per la festa che per altro. Stavolta non me ne importa nulla, posso anche sposarmi solo con la mia ragazza e la mia famiglia. Possiamo essere anche in dieci: mia madre mi ha detto che quando sposò mio padre, in Comune c’erano otto persone, più loro due. Io penso che sarà una cosa molto simile, non lo faccio per gli altri, lo stiamo facendo per noi.