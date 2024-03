“Benvenuto Cyan” a 56 anni diventa papà per la terza volta, tanta felicità per il noto musicista

David Guetta a 56 anni è diventato papà per la terza volta, del piccolo Cyan, frutto del suo amore con la compagna Jessica Ledon. Il noto dj ha pubblicato su Instagram uno scatto che li ritrae felici insieme al neonato, nato nell’ospedale di Miami. “Benvenuto Cyan. L’amore è nell’aria”, ha scritto Guetta sotto la foto che ha suscitato numerosi messaggi di congratulazioni da parte di colleghi e fans.

David Guetta è un Dj pluripremiato del panorama musicale internazionale. Inizia la sua carriera negli anni ’80 e si afferma ben presto con dj brillante e di successo. I suoi singoli sono conosciuti in tutto il mondo e nel 2020 ha vinto il premio come miglior Dj del mondo. Il singolo del 2022 “Don’t You Worry”, frutto della collaborazione con i Black Eyed Peas e Shakira è stato in testa alle classifiche per diverse settimane.

Il dj aveva già avuto due figli, Tim-Elvis e Angie, dalla sua precedente relazione con Cathy Lobe, dalla quale ha divorziato nel 2014 dopo 22 anni di matrimonio.

David e Jessica, insieme da circa 10 anni, hanno deciso di rendere ufficiale la loro relazione nel 2016. Jessica Ledon, nata a Cuba e cresciuta a Miami, è una modella e attrice che ha partecipato al reality Model Latina nel 2010, guadagnandosi notorietà. Il loro primo incontro è avvenuto durante uno dei tour di Guetta, e da allora hanno costruito insieme una solida e duratura relazione.Con l’arrivo di Cyan, la famiglia del famoso dj si allarga ancora di più, regalando loro momenti di gioia e felicità.

I fan sono entusiasti di questa meravigliosa notizia e non vedono l’ora di seguire la crescita del piccolo Cyan al fianco dei suoi affettuosi genitori. Auguriamo a David Guetta e Jessica Ledon, bellissimi e in splendida forma, tanta felicità e amore in questa nuova avventura genitoriale.

