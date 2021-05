La morte di Carla Fracci ha sconvolto tutto il mondo, tutti sono stati colpiti dal lutto, ma chi deve fare davvero i conti con il dolore è il marito. Beppe Menegatti, che le sta vicino da più di 50 anni, ha rotto il silenzio e ha rilasciato una breve dichiarazione a La Repubblica.

Beppe Menegatti, da sempre impegnato nel mondo del teatro, è sconvolto. Sembra però che la morte della donna non sia stata un fulmine a ciel sereno per i familiari, l’ètoille della Scala di Milano lottava contro un tumore.

Carla Fracci ha tenuta nascosta la malattia per tutto il tempo, nonostante combattesse tenacemente non ce l’ha fatta. Ora, Beppe Menegatti spiega:

Vorrei dire tante cose, perché è una vita insieme, dal 1953 a oggi che ci si conosceva, abbiamo fatto tante cose, un figlio meraviglioso che è qui con me e presto arriveranno anche i nipoti da Roma, ma è troppo triste. Troppo.

Carla Fracci era anche un’icona mondiale della danza, ha ballato sui teatri di tutto il mondo, non solo dall’Italia ma anche dalle altre parti sono arrivate le telefonate così il marito ha deciso di spegnere il telefono.

Ho chiuso il mio telefono – racconta – perché non resisto emotivamente, ci stanno chiamando da tutto il mondo, dal Sudafrica al Giappone, da New York, da Londra. Una cascata di amore che viene riversato su Carla da questa grande famiglia teatrale internazionale a cui sono grato”.

Carla Fracci, come ricorda anche il marito, è sempre stata molto umile. Nonostante la strabiliante carriera, non ha mai perso l’umiltà. Come lei stesso dichiarava:

“Sono cresciuta tra i contadini, nelle campagne vicino Cremona, libera, tra molti affetti e necessità concrete. E proprio lì, ben piantate nella terra, ci sono le mie radici”,