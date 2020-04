Bernie Ecclestone, ex patron della Formula 1, diventerà padre per la quarta volta all’età di 89 anni Bernie Ecclestone, ex ptron della Formula 1, ha annunciato la nascita del suo quarto figlio con la moglie Fabiana Folsi, dovrebbe arrivare a luglio

Bernie Ecclestone, ex patron della Formula 1, ha annunciato che diventerà padre per la quarta volta. L’età però avanza, infatti l’uomo sarà di nuovo genitore all’età di 89 anni. La madre è la moglie di Bernie Ecclestone, Fabiana Folsi. Secondo ciò che ha affermato l’uomo, il bambino dovrebbe arrivare a luglio.

L’ex patron della Formula 1 non ha idea di cosa sia l’avanzamento di età. Infatti, per mantenersi giovane, ha deciso di dare alla luce un altro erede, grazie all’ausilio di sua moglie, Fabiana Folsi. In realtà, non è il primo uomo ad aver accolto la paternità in età così avanzata, entrando così nella classifica dei record, stipulata da Oldest.org .

All’interno di questa classifica, inoltre, si contano anche Quentin Tarantino, Mick Jagger e Richard Gere, i quali sono diventati padri in età molto avanzata. Per quanto riguarda l’ex patron della Formula 1, il tutto gli è stato permesso grazie al matrimonio con Fabiola Folsi, italiana di 45 anni, avvocatessa, con la quale è sposato dal 2012. L’ex boss, infatti, ha la bellezza di 89 anni, ne compirà 90 il prossimo 28 ottobre.

Del piccolo non è stato ancora comunicato il sesso, ma sappiamo che la gravidanza avrà termine a breve: infatti, verrà alla luce a luglio. Per commentare l’avvenimento, Bernie Ecclestone esclama: “Speriamo che impari presto a giocare a backgammon e non sia per niente interessato ad entrare in Formula 1”.

Bernie Ecclestone conta un patrimonio stimato intorno ad un miliardo di dollari, che, alla sua morte, sarà diviso ormai tra quattro figli. Dai precedenti matrimoni, l’ex boss ha avuto tra figlie: Deborah Ecclestone, nata nel 1955, è l’univa figlia avuta con Ivy Bamford, poi ci sono Tamara Ecclestone, nata nel 1984, e Petra Ecclestone, nata nel 1988, avute dal suo ultimo matirmonio, durato dal 18985 fino al 2009, con l’ex modella Slavica Radic.

La storia di Bernie Ecclestone entrerà ufficialmente nella storia del mondo. Diventare padre per la quarta volta all’età di 89 anni non è da tutti.