Beverly Hills 90210, morta Esther Scott: aveva 66 anni

È morta l’attrice Esther Scott, aveva recitato in Beverly Hills 90210, Melrose Place, Hart of Dixie e ER. Ha avuto un infarto, aveva 66 anni.

Esther Scott ha recitato in Boyz n the Hood , Dreamgirls , Pursuit of Happyness and Transformers.

L’attrice ha avuto un attacco di cuore nella sua casa di Santa Monica l’ 11 febbraio ed è rimasta in ospedale fino alla sua morte, circondata dai suoi familiari.

A comunicarlo è stata la sorella al tabloid TMZ, l’attrice sarebbe deceduta venerdì 14 febbraio a seguito di un infarto.

Esther Scott era nata il 13 aprile del 1953, aveva 66 anni. Secondo quanto riportano i media americani, l’attrice martedì 11 febbraio avrebbe avuto un malore mentre si trovava nella sua abitazione.

Era stata trovata priva di sensi dai suoi familiari subito. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi ed è stato trasferita in ospedale. Ha lottato fino a venerdì 14 febbraio quando il suo cuore ha smesso di battere.

Nel corso della sua lunga carriera, ha preso parte a numerosi film e serie tv, tra cui ‘La ricerca della felicità‘ e ‘Beverly Hills 90210‘.

La sorella di Esther, Shaun, ha voluto ricordare l’attrice su TMZ:

“Amava ciò che faceva. Spesso veniva fermata in strada dalle persone che la riconoscevano, ma non sapevano il suo nome. Spero che ora le persone ricordino il suo nome, il suo lavoro e il contributo che ha dato al mondo dell’intrattenimento“.

Sebbene i ruoli di Esther Scott siano stati piccoli, ha preso parte a più di 73 film. L’ultimo risale al 2016.

Insieme ai ruoli cinematografici in Encino Man , Austin Powers in Goldmembe r e The Craft , Esther Scott ha interpretato la vicina di casa Delma Warner in quattro stagioni di The CW’s Hart of Dixie e Gladys nella serie di breve durata The Geena Davis Show. È apparsa anche in The Help , Melrose Place e Sister.

“Esther adorava i suoi fan. È rimasta sempre onorata quando i suoi fan la fermavano per strada. Ci mancherà“, ha dichiarato un familiare.