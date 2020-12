I complessi e le insicurezze, l’amore per l’arte e quella quasi ossessione per il perfezionismo. Ecco cinque curiosità sulla regina del pop, Beyonce, che forse ancora non conosci.

Beyonce Knowles: chi è la cantante famosa in tutto il mondo

Beyoncé Knowles nasce il 4 settembre 1981. La sua fama precede il suo nome: ancora giovanissima, ha già una carriera talentuosa e di tutto rispetto alle spalle.

Ha vinto ben 24 Grammy Award, di cui 19 da solista. Ha venduto circa 60 milioni di copie tra album e singoli con le Destiny’s Child e 118 da solista. Dal 2008 è sposata con il celebre musicista e produttore Jay-Z. La coppia ha tre figli: Blue Ivy e i gemelli Sir e Rumi.

Il suo esordio

La passione e il grande amore per l’arte e per la musica accompagnano Beyonce da sempre. Da piccolina, infatti, si esercitava studiando le performance di grandi artisti come Michael e Janet Jackson, Whitney Houston, Tina Turner e Madonna .

Forse non tutti lo ricordano, e molti non lo sanno, ma la sua prima apparizione in tv risale a quando la cantante aveva solo 7 anni. All’epoca, infatti, apparve in un talent show cantando “Imagine”.

Le insicurezze e i complessi

Chi lo ha detto che anche le persone più famose, quelle che apparentemente hanno tutto, non soffrono di complessi e insicurezze? Beyonce, per quanto ai nostri occhi possa apparire superlativa (per molti è definita la divina) ha sofferto a lungo per un particolare estetico.

A turbare la giovane erano le sue orecchie. A lungo le ha nascoste perché le sembravano sproporzionate rispetto al resto del viso. Lo avreste mai detto?

Beyonce e la proposta indecente

Agli inizi della sua carriera, la divina voce del pop, ha avuto un piccolo problema in occasione di un set fotografico con il celebre David LaChapelle. In quell’occasione il fotografo le chiese di posare nuda, ricoperta di miele.

Non solo musica: la passione per l’arte

Beyonce è una grande appassionata d’arte, non solo musica. Ha iniziato, infatti, a dipingere a 17 anni ispirandosi al suo pittore preferito, Van Gogh. L’esperienza che l’ha più emozionata? Ha raccontato di essersi commossa alla visita alla Cappella Sistina.

Beyonce e quell’irresistibile passione nei confronti del cibo fritto

Lo abbiamo già detto, quando la cantante appaia ai nostri occhi bellissima e perfetta. Ma se vi immaginate che per la sua linea, Beyonce, non ceda mai ai cibi spazzatura vi sbagliate. Dopo il suo show al SuperBowl ha festeggiato mangiando tanto cibo fritto.