I protagonisti del GF Vip riescono sempre a far discutere i telespettatori, anche quando ormai hanno abbandonato le mura della casa di Cinecittà. Negli ultimi giorni a tenere banco nei salotti TV e sulle pagine dei giornali di gossip, è la strana vicenda venutasi a creare tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan.

I due avevano dato vita ad una romantica storia d’amore all’interno del reality. Poi, però, Biagio è stato eliminato e quindi costretto a separarsi da Miriana. L’uomo, ha promesso di aspettare la sua lei fuori dalla casa. Dopo qualche settimana, anche Miriana è stata eliminata dal reality.

Da lì nulla è più andato come previsto. Miriana si è subito allontanata da Biagio, che ha tentato ogni strada per parlare con lei, ricevendo purtroppo solo accuse. Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 si è toccato di nuovo l’argomento.

Fonte studio Pomeriggio 5

Tra gli ospiti del salotto di Barbara D’Urso, infatti, c’era proprio il diretto interessato, che ha voluto spendere ancora qualche parola sulla Trevisan. Biagio non ha cercato minimamente di nascondere la sua delusione per quello che è accaduto durante l’ultima diretta del GF Vip.

In quell’occasione, l’uomo aveva dichiarato tutto il suo amore, ma Miriana, invece di rispondere, ha dissimulato. Al riguardo, D’Anelli ha affermato: “Ieri mi ha distrutto quando ha detto sto riflettendo…Mi aspettavo dicesse di amarmi…Le sarei saltato al collo…”.

L’amore di Biagio D’Anelli sembra sincero e genuino, tanto che l’uomo ha ribadito i suoi sentimenti anche nel salotto di Barbara D’Urso, che coglie l’occasione per cercare di capirne di più. La padrona di casa chiede all’ex gieffino qualche dettaglio su quello che è successo subito dopo l’ultima diretta del GF Vip.

La verità, purtroppo, è piuttosto deludente: Biagio non è riuscito ad avere nessun contatto con Miriana, nonostante l’acceso confronto. Queste le rammaricate parole dell’uomo: “No, non ci siamo più sentiti…Devo essere sincero…Mi sono pure risentito ieri sera quando non mi ha detto di amarmi…”.