Biagio D’Anelli nel corso degli ultimi giorni è stato sbugiardato da diverse donne del piccolo schermo portando a galla i reali sentimenti per Miriana Trevisan. La storia d’amore tra Biagio e la ex valletta di Non è La Rai è nato all’interno del Grande Fratello Vip lasciando tutti i telespettatori molto sorpresi.

Fin dall’inizio della loro relazione ci sono state diverse persone che non hanno mai creduto al grande amore professato dal gieffino nei confronti della sua coinquilina. Entrambi più volte hanno mostrato all’interno della casa il forte amore che li lega e che, sembra andare ben oltre le dicerie e i pettegolezzi.

Mentre Miriana Trevisan sta svolgendo il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia, Biagio D’Anelli è stato accusato da diversi volti noti della tv. Quest’ultimi infatti, hanno portato a galla alcuni messaggi e affermazioni negative che il paparazzo avrebbe affermato nei confronti della gieffina.

Questo sbugiarderebbe così il grande amore che Biagio afferma di provare nei confronti di Miriana e dei progetti futuri che, aveva affermato di voler iniziare con lei. La loro storia d’amore continua a far discutere sia all’interno che all’esterno del Grande Fratello Vip ma a scagliarsi contro di lui sono proprio Arianna David, Emanuela Titocchia e Patrizia Groppelli.

Biagio D’Anelli sbugiardato: la verità sui suoi sentimenti per Mariana

Biagio e Miriana continuano a sottolineare il grandissimo amore che li lega e i tantissimi progetti a cui vogliono dar vita una volta fuori dalla casa. Mentre la Trevisan prosegue la sua avventura all’interno del reality di Alfonso Signorini, Biagio sta affrontando le critiche e le accuse nei confronti dei suoi sentimenti per la gieffina.

#GFVIP, Ci sono dei messaggi contro Miriana da parte di Biagio?! 😏 A #Mattino5 le donne si scagliano contro Biagio. Dove sarà la verità secondo voi? pic.twitter.com/6fG7p9YT8w — Mattino5 (@mattino5) March 2, 2022

Ad accusare D’Anelli sono Arianna David, Emanuela Titocchia e Patrizia Groppelli. Tutte e tre infatti asseriscono di avere le prove che smaschererebbero Biagio e i finti sentimenti nei confronti di Miriana. Secondo quest’ultime infatti, l’opinionista avrebbe parlato male dell’ex velina prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip inviando messaggi a terze persone.

Messaggi a cui sarebbero a conoscenza Arianna, Emanuela e Patrizia e che sono pronte a svelare nella prossima puntata di Mattino 5. Per ora Biagio ha negato l’esistenza di questi messaggi e ha confermato l’amore indissolubile che prova per Miriana.