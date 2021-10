Riflettori puntati su Bianca Balti e sua figlia Mia. I social sono ormai per tutte le stars italiane e non uno strumento che permette un contatto diretto con i fans più accaniti. Instagram in particolare è il luogo del web in cui più spesso si possono trovare scatti di vita quotidiana dei nostri beneamini preferiti.

In questo caso, gli scatti sul web sono stati l’occasione per sottolineare una somiglianza decisamente evidente. Le immagini che raffigurano la piccola Mia, di 6 anni, hanno fatto discutere il web per l’incredibile somiglianza con la sua bellissima mamma. Tra le due corrono ben 31 anni di differenza d’età, eppure è evidente che la bimba è tutto la mamma.

Ma chi è la donna in questione? Si tratta di una meravigliosa modella, famosa e rinomata in tutto il mondo per la sua bellezza. Parliamo di Bianca Balti, modella di origine lodigiane ma ormai da tempo residente in America. La foto di Mia è stata scattata durante una giornata dedicata al relax nella casa di Los Angeles dove Bianca vive da molti anni.

Fonte Instagram

Tra i contenuti postati anche un breve video e anche alcune storie con la colonna sonora di Nick Cave. Gli scatti hanno decisamente colpito gli utenti di Instagram: il post si è guadagnato oltre 100mila like in pochissimo tempo. Innumerevoli anche i commenti carichi di complimenti. Bianca, durante alcune dichiarazioni rilasciate qualche tempo fa, aveva dichiarato di essere assolutamente consapevole di aver avuto la fortuna dalla sua parte.

La donna aveva infatti detto: “So di essere una privilegiata perché sono giovane e ho già una famiglia“. D’altro canto, Dolce e Gabbana hanno fatto di lei una vera e propria musa ispiratrice e questo ha fatto di Bianca una stella delle passerelle. Ma non solo, la modella ha anche una splendida famiglia: oltre alla minore Mia, Bianca ha anche una figlia maggiore, Matilde, oggi quattordicenne.