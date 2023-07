Bianca Berlinguer lascia la Rai dopo quasi 40 anni. L’attende Mediaset

Altro addio eccellente in Rai dopo quelle già annunciate di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Ieri infatti la Rai ha comunicato con una nota che anche Bianca Berlinguer ha deciso di dimettersi dall’incarico che aveva alla tv di Stato. Di conseguenza anche la trasmissione Cartabianca che ha condotto per tanti anni non vedrà più la luce nel prossimo palinsesto Rai.

L’addio era nell’aria e ieri pomeriggio è arrivata la nota ufficiale, Bianca Berlinguer lascia la Rai dopo quasi 40 anni di attività. “La giornalista in una lettera ha ringraziato l’Azienda per trentaquattro anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto” – si legge nella nota pubblicata dalla Rai.

A questo punto ci si chiede dove andrà la Berlinguer. Ebbene l’annuncio avverrà a breve ma non ci sono dubbi che sbarcherà in Mediaset e precisamente andrà a rimpolpare il palinsesto di Rete Quattro. Non è ancora noto quale programma condurrà ma è certo che Pier Silvio Berlusconi con una trattativa lunga e portata avanti personalmente, è riuscita a convincerla.

“A far decidere Berlinguer in favore dell’alternativa privata, potrebbe essere stato un contratto pluriennale che le assicurerebbe il posto fino alla pensione (tre anni), un compenso più cospicuo rispetto ai 240 mila euro della Rai (l’azienda non può permettersi di più) e una striscia quotidiana o un programma sempre al martedì sera” – l’indiscrezione lanciata dal Corriere.

E in Rai? Si stanno facendo diversi nomi su chi potrebbe sostituire Bianca Berlinguer a Rai Tre. Si fanno i nomi di Nunzia De Girolamo che si sposterebbe sulla terza rete. O di un approdo di Serena Bortone che lascerebbe il pomeriggio di Rai Uno.

Circola pure la voce di una conferma di Manuela Moreno, che si sta apprestando a condurre, proprio nel martedì sera della terza rete Filo rosso. Venerdì la presentazione dei palinsesti si scoprirà cosa accadrà.Bianca Berlinguer