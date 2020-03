Bianca Guaccero a “Detto Fatto” contro lo sciacallaggio dei detergenti Bianca Guaccero a “Detto Fatto” con le esperte di economia domestica Titty & Flavia ha dato consigli in diretta si è schierata contro lo sciacallaggio dei detergenti.

Bianca Guaccero a “Detto Fatto” si è dichiarata assolutamente contro lo sciacallaggio dei prodotti per la pulizia, cosa che si sta verificando in questi giorni, per via del Coronavirus. Si è trattato di una frase ben scandita, con tono fermo, secco, con lo scopo di sottolineare che queste persone si dovrebbero vergognare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 1 Mar 2020 alle ore 4:46 PST

La guida che le due esperte di economia domestica, Titty & Flavia, hanno curato oggi in diretta si è concentrata proprio su una guida utile per detergere le mani in modo naturale e anche le superfici.

Immagine

Utilissima quindi la guida delle due esperte, che oltre a spiegare quali sono gli ingredienti utili per poter disinfettare le mani, hanno spiegato anche come disinfettare cellulare, porte, maniglie e bagno. Il segreto consiste in una miscela di sapone di Marsiglia e di bicarbonato, che può essere preparata in casa in pochissimi minuti, in modo semplice e soprattutto senza che sia necessario essere degli esperti in materia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 27 Feb 2020 alle ore 3:22 PST

Il cellulare è uno degli oggetti più sporchi, in quanto può venire a contatto con diversi germi. Come hanno sostenuto le due esperte, può essere pulito sempre con una pezzetta piena di bicarbonato, facendo attenzione però a non intaccare il telefono con acqua.

Le domande di Bianca sono state sempre molto dettagliate, al fine di fornire una guida utilissima per abbattere germi e batteri senza che si debba ricorrere a comprare prodotti costosi. Ciò che ha colpito i telespettatori sembra proprio essere stata la critica che la conduttrice ha rivolto contro tutti coloro che ultimamente hanno approfittato dell’emergenza Coronavirus, aumentando i prezzi dei prodotti utili per la detersione.

Oltre a fornire una guida molto utile per tutti, Bianca ha quindi lanciato anche un’importante critica contro coloro che alzano i prezzi delle bottigliette tascabili o flaconi più grandi, utili per igienizzare superfici e mani.