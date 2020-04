Bianca Guaccero spiega perché indossa una parrucca Bianca Guaccero, volto noto nella televisione italiana, si è mostrata in foto con indosso una parrucca: dopo alcune domande, spiega perché la indossasse

Bianca Guaccero è un personaggio molto seguito e noto nel mondo dello spettacolo italiano: per questo motivo, in molti hanno notato un cambiamento molto drastico nei capelli della conduttrice. Dopo diverse domande, la donna confessa di indossare una parrucca, ma ne spiega anche il perché: “Non ho voglia di tagliare sempre i capelli!”.

La conduttrice di Detto Fatto, ha postato su Instagram una sua foto con la frangetta. Quello che ha fatto storcere il naso a molti è che lei non ha mai avuto una frangetta e diverse persone hanno pensato che avesse parrucchiere ed estetista in casa, anche durante il periodo di quarantena.

Alla domanda dei più curiosi sul nuovo taglio di capelli, la conduttrice ha inizialmente risposto così: “Sì, sto facendo tutto da sola. L’ho tagliata io”. La risposta, per metà menzognera, serviva principalmente a smentire tutti i pensieri riguardanti uno staff di trucco e parrucco in casa. Non tarda, però, la vera risposta, che l’attrice proclama successivamente.

“Ecco, la frangia è una parrucca! L’ho fatto perché non ho voglia di tagliare sempre i capelli!”. Ed ecco che l’arcano è svelato! Si sa, però, che non è la prima volta che Bianca Guaccero fa una cosa del genere. Tempo fa, durante la conduzione di Detto Fatto, aveva esibito un caschetto, scomparso poco dopo.

Non era però l’unica ad indossare delle parrucche in quel periodo: contemporaneamente, vediamo Ilary Blasi sfoggiare tutte le tipologie di parrucche a lei in possesso nello studio del Grande Fratello Vip. Sempre sui suoi social, Bianca Guaccero ha approfittato del momento per fare un appello a tutti i suoi followers, per il giorno di Pasqua.

“Buona Pasqua, ragazzi! E vi prego: non vanificate tutti gli sforzi che abbiamo fatto finora! Non importa che piova o ci sia un gran sole, che sia Pasqua o un giorno normale, restate a casa! Ve lo chiedo con tutto il cuore.”

In un post, poi, scrive così: “Il giallo è il colore del sole ed è un piccolo raggio di quel sole che regalo a tutti voi! Perché il virus ci può togliere tutto ma non la forza prorompente dei nostri cuori che battono all’unisono. Vi voglio bene”.