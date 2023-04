Bidello Antonino di Back to School: ecco chi è

Da qualche giorno è tornato in onda su Italia 1 la nuova edizione di Back to school. Quest’anno alla conduzione troviamo Federica Panicucci e non Nicola Savino. Il programma mette alla prova alcuni personaggi famosi con l’esame di quinta elementare. A fare da insegnanti sono proprio i bambini che spiegano le materie e gli argomenti che in genere si studiano alle scuole elementari.

Fonte: web

C’è un personaggio che anche in questa nuova edizione è stato confermato, stiamo parlando del bidello Antonino. Proprio come in una scuola normale anche quella di Back to school ha al suo interno un bidello che fa da tramite tra gli studenti adulti e i bambini insegnanti. Questa figura è Antonino, all’anagrafe Antonio Porzio.

Antonio in realtà anche se svolge in modo perfetto il ruolo di bidello, nella vita fa tutt’altro ed è un attore ed animatore siciliano. Ha anche un nome d’arte, Panna, e spulciando il suo profilo LinkedIn abbiamo scoperto diverse cose sulla sua vita.

Si sa che è siciliano di origine, si è diplomato in ragioneria presso l’I.T.C.F. Crispi di Palermo e sa parlare anche inglese. La sua carriera nasce come animatore turistico presso la società Popobawa. Un impiego che ha svolto dal 1998 al 2011. Di recente prima di prendere parte alle registrazioni di Back to school è stato a Dubai per motivi di lavoro coinvolto in uno show di bolle e magia.

Oggi sui social Antonino si definisce attore e animatore di studio. È però anche un clown per feste ed eventi di vario genere, così come comico, doppiatore, bodypainter, cantante, ballerino e non solo. Insomma un performer completo, oltre che attore teatrale.

Il suo personaggio a Back to School è molto amato ed apprezzato anche per la sua simpatia. Sono soprattutto i bambini insegnanti ad apprezzarlo particolarmente.