Blake Lively e Ryan Reynolds donano 1 milione di dollari per aiutare a combattere il coronavirus

Blake Lively e Ryan Reynolds, nota coppia hollywoodiana, hanno deciso di fare un gesto ammirabile. I due attori hanno, infatti, donato 1 milione di dollari alle associazioni che si occupano di combattere il coronavirus. Il gesto ha già fatto il giro del mondo, grazia anche ai post su Instagram che hanno postato i due ragazzi.

La coppia, nata negli studi Hollywoodiani, vive attualmente in America e, per questo motivo, hanno deciso di donare il loro milione di dollari a due associazioni del loro continente: Feeding Ameria e Food Banks Canada. Nel post che Blake Lively ha fatto, la ragazza invita innanzitutto tutti a donare qualcosa, se possono, e poi invita a mantenere le distanze di sicurezza e di rimanere a casa, come previsto dalle norme anti contagio che sono, ormai, attuate in tutto il mondo. Conclude con una battutina al marito, scrivendo: “Ora qualcuno può per piacere dire a Ryan che prendere la “distanza emotiva” da sua suocera non è un’opzione. Niente potrà salvarlo.”

Poi, è il turno di suo marito, Ryan Reynolds, il quale, analogamente alla moglie, fa anche lui un post su Instrgam. L’obiettivo è il medesimo: invitare tutti coloro che possono fare qualcosa a donare per la ricerca e per contrastare la diffusione del virus. Poi, dice di prendersi cura dei nostri corpi e dei nostri cuori, perciò della nostra anima. Ancora, di stare vicini a tutti coloro che sono isolati e che potrebbero avere bisogno di affatto. Conclude anche lui con una battutina, scrivendo: “Il numero Hugh Jackman è 1-555-faccina triste- HUGH”.

I due ragazzi, bisogna ammettere, hanno fatto un gesto lodevole. Sono stati moltissimi tra i più famosi a scrivere loro quanto sia stata grande la loro azione e di quanto questo contribuisca ad aiutare tutta la società. Inoltre, anche le associazioni benefiche alle quali hanno fatto la donazione hanno deciso di ringraziarli pubblicamente e, per esmpio, sotto il post di Ryan Reynolds troviamo un commento della Feeding America che dice:

“Grazie Ryan e Blake per il vostro incredibile supporto. Il vostro regalo significa molto per noi e per le milioni di persone che aiutiamo. E per chiunque voi abbiate ispirato a donare durante questi tempi così incerti – ogni dollaro o minuto fa la differenza.”