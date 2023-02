Blanco a Sanremo, arriva l’intervento del Presidente della Liguria: le sue parole

In queste ore il gesto di cui si è reso protagonista Blanco ieri sera sul palco dell’Ariston è uno degli argomenti più chiacchierati delle principali pagine dei giornali. Sono molti coloro intervenuti per condannare il comportamento del cantante. Tra le tante parole spese a riguardo, non sono potute mancare le parole del Presidente della Regione Liguria.

Come già anticipato, sono molti coloro che hanno commentato negativamente il gesto commesso da Blanco sul palco dell’Ariston ieri sera. Primi fra tutti il Codacons che ha denunciato il fatto chiedendo anche alla Corte dei Conti un risarcimento. Queste sono state le parole dell’associazione:

L’aver distrutto la scenografia del Festival potrebbe realizzare veri e propri reati. L’art. 635 del codice penale stabilisce infatti che “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Blanco a Sanremo, arrivano le parole del Presidente della Regione Liguria

Qualche ora fa anche il Presidente della Regione Liguria si è espresso in merito a questa vicenda tanto chiacchierata. Giovanni Toti è intervenuto tramite il suo profilo Twitter. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Nessuno tocchi i fiori di Sanremo! Caro Blanco, dietro alla scenografia di fiori che ieri sera hai distrutto con leggerezza ci sono la storia di una città intera e l’intenso lavoro dei nostri floricoltori. Per questo ti voglio invitare a visitare le nostre serre. Potrai vedere con i tuoi occhi lo straordinario impegno e l’eccellenza dei professionisti che portano avanti una tradizione che è diventata patrimonio internazionale e fa parte del DNA della Liguria e di Sanremo, proprio come il Festival.

E, continuando, il Presidente della Liguria ha aggiunto: