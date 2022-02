Sono stati una rivelazione di questo Sanremo 2022, Blanco e Mahmood sembrano anche destinati a salire sul podio. I due cantautori sono molto affiatati e anche fuori dal palco continuano ad avere un splendida amicizia.

Come in tutte le vere amicizie, i battibecchi non mancano. I due infatti spesso hanno avuto delle discussioni e a confessarlo sono stati i diretti interessati subito dopo essersi esibiti sul palco dell’Ariston.

In un’intervista rilasciata a Rai Radio 2, è stato Blanco a far presente che c’è stato un battibecco con il collega e il problema sarebbe da ricondurre proprio ad un dettaglio del video musicale di Brividi.

Volete una cosa sul video musicale? Posso dirlo, io e lui abbiamo litigato. Perché mi ricordo che volevo buttarmi nell’oceano, volevo proprio farlo e lui no. Quindi per questo abbiamo litigato. Un imprevisto? Prima di salire sul palco ci diamo un bacino tipo quello della buona notte della seria ‘dai andiamo spacchiamo’, ci vogliamo tanto bene ed è straordinario.

Mahmood ha anche replicato alle accuse dell’amico e ha spiegato:

Ragazzi eravamo ad Amsterdam con 5 gradi e questo si voleva buttare in oceano. Io gli ho detto ‘dobbiamo andare a Sanremo non ti buttare in acqua adesso. Se devo tenerlo a bada? No è un 50%, ci teniamo a bada a vicenda. Diciamo che è uno scambio. Sì è vero, prima di scendere la scale ci diamo un bacio sulla guancia. Io gli voglio tanto bene a questo ragazzo qua, è proprio bello fare questa esperienza con te!

