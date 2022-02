Sono assolutamente i favoriti di questa settantaduesima edizione del Festival di Sanremo e sono destinati a salire sul podio, ma Blanco e Mahmood ora ci tengono a far chiarezza sulla loro canzone.

“Brividi” questo il titolo del tormentone che ha già superato ogni classifica e si attesta come la canzone più ascoltata su Spotify.

Durante un’intervista rilasciata a Grazia, direttamente sui loro profili Instagram in diretta, i due hanno spiegato che la canzone effettivamente non parla di amore, tantomeno dell’amore omosessuale.

Il più piccolo dei due, classe 2003, Blanco, ha spiegato che non nominano mai la parola amore e c’è un motivo:

Non citiamo mai la parola ‘amore’ perché non si tratta solo di amore, ma la voglia di mettersi in gioco e rischiare, più che amore è un buttarsi nel buio: il tema principale di Brividi è il disagio di non sentirsi accettati al 100%“.