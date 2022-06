Il cantante Blanco è in ospedale dopo un incidente. Lo ha detto lo stesso artista, vincitore del Festival di Sanremo 2022 con la canzone Brividi, insieme a Mahmood. Purtroppo una brutta notizia per i fan, visto che è stata annullata la data del concerto che avrebbe dovuto tenere a Genova. Come sta Blanco?

Ad annunciare lo stop forzato è lo stesso Blanco con un video dal letto di ospedale, in cui con rammarico dice che il concerto del 24 giugno prossimo sarà annullato, per le sue condizioni di salute.

Ciao belli, ho avuto un incidente per il quale devo stare per forza a riposo. Ora sto bene.

Il cantante è molto dispiaciuto per questa notizia, sottolineando anche che la data del concerto di Genova sarà recuperata in seguito. Anche se non si sa ancora quando i fan che hanno già acquistato il biglietto potranno assistere alla sua performance live.

Ciao belli

Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo…

(ora sto bene)

La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo.❤️

Blanco in ospedale dopo un incidente: salta il concerto di Genova e il Tim Summer Hits

A saltare, però, non è solo il concerto di Genova in programma per venerdì 24 giugno, ma anche la sua partecipazione al Tim Summer Hits che si svolgerà a Roma giovedì 23 giugno 2022. Salta anche l’esibizione alla festa del 25 giugno di Radio Deejay.

Probabilmente Blanco tornerà in concerto il primo luglio a Rimini, una delle tappe del suo tour che in questi giorni sta portando il vincitore di Sanremo 2022 in tante città italiane. Per la gioia dei suoi fan.