Brarbara D’Urso ha un pesante scontro con Pietro Delle Piane perde le staffe e gli chiude il microfono :” Sei solo un cafone, arrogante” Ieri sera nella diretta di Live non è la D'Urso, Barbara D'Urso ha un pesante scontro con Pietro Delle Piane e gli chiude il microfono :"Arrogante e cafone", ecco come sono andate le cose

Ieri sera nella puntata di Live non è la D’Urso, è successo d’avvero di tutto. Colpi di scena, emozioni e litigate, non sono mancati. Un ospite che era in collegamento, fa perdere letteralmente le staffe alla conduttrice. L’ospite era , Pietro Delle Piane fidanzato di Antonella Elia. Era già stato presente nella trasmissione di Barbara D’Urso, per sottoporsi alla macchina della verità e anche li non sono mancate le polemiche.

In quell’occasione Pietro Delle Piane accusò la conduttrice di aver truccato il risultato della macchina della verità. Ma ieri sera la situazione è degenerata. L’insolente ospite ha più volte criticato e alzato la voce. Questo non è bastato, per colpire e insultare la conduttrice, ha riportato alcuni fatti della sua vita privata. Ecco nel dettaglio cosa è successo. Il fidanzato di Antonella Elia è andato in trasmissione, per parlare del presunto tradimento con Fiore Argento.

Ma qualcosa non è andato sia dall’inizio. Pietro Delle Piane, da subito, si è rivolto in malo modo alla proprietaria di casa, accusandola di aver mancato di rispetto a Antonella Elina, nella scorsa puntata. Barbara D’Urso a quel punto gli da un avvertimento :” Ti do un consiglio, quando vai in televisione , non solo qui a casa mia, cerca di essere meno arrogante e presuntuoso. Non essere cafone e non interrompere”.

A queste parole Pietro Delle Piane, risponde lasciando tutti a bocca aperta :” Ti devo dire che io a casa tua ci sono stato diverse volte, quando tu andavi a lavoro, tua sorella Daniela mi chiamava per dirmi, vieni mia sorella non c’è si può fare festa”. Un botta e risposta molto acceso . La conduttrice cerca comunque di mettere calma :” Potrei spegnerti il microfono, ma non lo faccio io volo alto”.

Una richiesta che Pietro Delle Piane non ha recepito, continuando ad attaccare ed insultare. La D’Urso si trova costretta così a spegnere il microfono :” Volevo consigliare al signore attore e doppiatore di non permettersi mai più di raccontare fatti privati, che riguardano me, mia sorella e casa mia per fare il simpatico perché non hai fatto ridere nessuno.

Detto questo lo saluto caramente, Salutame a soreta!“, queste le parole che chiudono il collegamento