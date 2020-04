Brescia, Francesco Renga e Ambra Angiolini: “Ora avvieremo Sostieni Brescia” Francesco Renga, famoso cantautore, ha rilasciato un'intervista nella quale annuncia che lui, insieme anche ad Ambra Angiolini avvieranno Sostieni Brescia

Francesco Renga è un famoso cantautore italiano di Brescia. L’uomo ha rilasciato recentemente un’intervista radiofonica, nella quale ha raccontato un po’ della sua situazione in questi ultimi giorni. Inoltre, ha anche dichiarato di stare per avviare un progetto insieme anche alla sua ex moglie. Ambra Angiolini: “Ora avvieremo Sostieni Brescia”.

Francesco Renga vive a Brescia, una delle città più colpite dal morbo di questo periodo. In un’intervista radiofonica per Rai Radio 2, il cantante ha raccontato un po’ quali sono i suoi progetti in questi ultimi giorni e come sta vivendo questa emergenza: “Nella mia Brescia è stata una tragedia di proporzioni veramente devastante”.

Poi continua: ” Forse non si è capito, qui tra Bergamo e Brescia abbiamo passato dei momenti terribili che sono stati compresi forse in maniera più precisa da tutto il Paese con le immagini delle salme portate via dall’esercito dall’ospedale. Nel bresciano e nel bergamasco ci sono dei posti dove una intera generazione non c’è più. I nonni non ci sono più”.

La situazione, come dichiara il cantante, sembra essersi calmata in questi ultimi giorni: “Fino a pochi giorni fa amici medici mi dicevano che nel pronto soccorso c’erano ancora centinaia di persone che aspettavano di fare il tampone mentre erano positivi. Ora mi sembra che la situazione sia migliorata. Ci sono quaranta, cinquanta persone nel pronto soccorso. Però è stata veramente dura”.

Ovviamente, dopo una situazione del genere è impensabile abbassare la guardia proprio adesso, anche se c’è una parvenza di miglioramento. Inizia poi a parlare di una raccolta fondi che ha pensato di avviare per sostenere la sua città, Brescia, la quale è stata ed è tutt’ora logorata da questo evento assurdo.

Così dice il cantante: “Ora avvieremo Sostieni Brescia. Brescia è sempre stata generosa. Continueremo a condividere attraverso questo canale. Ci sono io, Fabio Volo, Ambra, la madre dei miei figli, siamo separati ma ci vediamo tramite diretta social abbiamo raccolto fondi per l’emergenza medica”.