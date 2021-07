Dramma per l'autrice della serie TV di successo Bridgerton, Julia Quinn ha perso il padre e la sorella in un incidente

Dramma per Julia Quinn, la scrittrice di successo statunitense autrice anche della serie tv Bridgerton. La donna ha perso, in un grave incidente stradale, suo padre e sua sorella: la famiglia era molto legata.

Steve Cotler, 77 anni, e Violet Charles 37 anni, viaggiavano insieme a bordo della loro auto in Usa, nello Utah, quando un camion di ritorno da un servizio di catering li ha travolti, inutili i soccorsi, per loro non c’è stato nulla da fare. La sorella di Julia Quinn, all’anagrafe Ariana Elise Cotler, era una professionista fumettista.

A dare la notizia del tragico incidente è stata propio la giovane scrittrice che ha scritto un post sui social raccontando cosa è successo nei dettagli:

Ho perso mio padre e mia sorella. Perché una società di catering non ha messo in sicurezza il proprio carico e delle borse di tela si sono rovesciate sull’autostrada. Perché un autista di pick-up si è messo alla guida nonostante il suo livello di alcol nel sangue fosse quasi tre volte il limite legale. Ho perso mio padre e non ho mia sorella con cui sfogarmi.

Le due sorelle erano molto legate, tanto che il loro simile lavoro le portava a produrre dei progetti insieme. L’ultimo era proprio dedicato al padre.

Ho perso mia sorella Violet Charles, con la quale avevo appena finito di scrivere una graphic novel. Era dedicato a nostro padre. Sarà ancora dedicato a nostro padre. Non sarà più una sorpresa, ma mi piace pensare che lui sospettasse che gliel’avremmo fatta. Ci conosceva così bene. Era nostro padre.

I media statunitensi hanno aggiunto alcuni dettagli sull’incidente spiegando che dal camion sono cadute borse e strumenti di ristorazione che hanno intasato la corsia colpendo l’auto che viaggiava proprio in quel momento.