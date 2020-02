Britney Spears in ospedale, il fidanzato Sam Asghari racconta l’incidente Perché Britney Spears è finita in ospedale? A raccontare l'incidente è Sam Asghari, il fidanzato della popstar

Britney Spears in ospedale: cosa è successo alla celebre pop star che negli anni Novanta è stata la cantante preferita di tanti teenager sparsi per il mondo? A parlare dell’incidente, avvenuto mentre faceva quello che più ama fare, è il fidanzato Sam Asghari.

La notizia è quella che getta nello sconforto i fan della cantante di tante canzoni di grande successo. Britney Spears è finita in ospedale. Visti i suoi trascorsi e un passato non proprio tranquillo, subito si può pensare al peggio. Ma a rassicurare tutti arriva Sam Asghari, l’attuale fidanzato della celebre popstar che su Instagram ha anche mostrato una foto di Britney Spears in un letto di ospedale.

Secondo quanto raccontato dal fidanzato di Britney Spears, la cantante ha avuto un incidente mentre faceva quello che più ama fare al mondo. L’interprete di Baby One More Time ha avuto un piccolo incidente mentre ballava. Il ballo, come il canto, sono le sue grandi passioni.

Ma questa volta mentre stava ballando qualcosa è andato storto. Britney Spears si è fatta male ed è stato necessario un ricovero in ospedale.

Nel post pubblicato su Instagram da Sam Asghari, giovane ragazzo iraniano di 26 anni con cui Britney Spears si frequenta da tempo, da quando si sono incontrati sul set del video musicale di “Slumber Party”, la cantante ne avrebbe per un bel po’.

Ha anche dovuto mettere il gesso, per una frattura del metatarso del piede. Gesso sopra il quale hanno scritto non a caso “Stronger”, il titolo di una delle canzoni più celebri della popstar.

Dolcissimo il pensiero che lui ha avuto:

“Quando rompi qualcosa tende a guarire più forte soprattutto se sei la mia ragazza : la mia leonessa si è rotto il suo osso metatarsale sul piede facendo ciò che ama, ballare. Le auguro il miglior recupero in modo che possa saltare, correre e ballare ancora”.