Britney Spears rompe il silenzio e svela come sta

Britney Spears è da diverso tempo che la vediamo lontano dalle scene e dal mondo dello spettacolo. La popstar da anni ormai è sotto la tutela legale del padre Jamie Spears a causa di ripetuti tracolli mentali. Ma se nel mondo della musica è ormai assente, di certo lo stesso non si può dire sui social, dove Britney ogni tanto osa rispondere alle domande che i suoi numerosi fan le fanno da tutto il mondo.

Britney risponde davvero a tutte le curiosità che le chiedono i fan, dal quale sia la sua canzone preferita, il suo colore, o che tipo di marmellata consiglia. Ma qualche giorno fa ha voluto rispondere ad una domanda molto più seria di un fan preoccupato dal fatto che non si avevano più notizie di lei da tempo.

“Britney è tutto ok?” – le ha chiesto. E lei ha voluto finalmente rispondere e tranquillizzare tutti: “Poi mi avete chiesto se sto bene e se è tutto ok. Sì è tutto perfettamente ok, io sto davvero bene. Ho una bella casa, dei meravigliosi bambini, va tutto benone. Se ho preso una pausa in questo periodo è perché voglio divertirmi e rilassarmi” – ha detto.

Il video è accompagnato da una didascalia in cui la principessa del pop ha voluto sponsorizzare un negozietto di Malibù dove è solita fare degli acquisti:

“Questa ero io ieri prima di andare in giro a Malibu. Per strada indossavo una giacca marrone del mio ragazzo per non farmi riconoscere, ma cavoli, i paparazzi mi hanno beccata. Ho trovato un nuovo negozio interessante che vi suggerisco e si chiama brandymelvilleusa. Non è un negozio elegante, forse è più simile a un negozio di abbigliamento per donne che amano l’allenamento. Avevano vestiti adorabili. Sono così eccitata per l’estate. Voi cosa state facendo in questo periodo?”