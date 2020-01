Bruno Arena dei Fichi d’India, torna al cinema dopo l’aneurisma cerebrale Bruno Arena, il comico dei Fichi d'India, ritorna al cinema a 7 anni di distanza dall' aneurisma celebrale che l'aveva colpito.

Il comico è divenuto famoso insieme al suo amico Max Cavallari nel duo “I fichi d’India” e presto sarà tra i protagonisti del film “Uno di Noi”, accanto a suo figlio Gianluca.

E così Bruno Arena ha un motivo in più per festeggiare il suo compleanno, solo due giorni fa ha compiuto 63 anni. La riabilitazione seppur lunga difficile, sembra aver dato ottimi risultati e dopo tanti anni finalmente Bruno Arena potrà tornare a recitare e a intrattenere il suo pubblico. Il film è diretto da Heinrich Werschinewa e le riprese inizieranno la prossima estate, l’uscita al cinema dovrebbe avvenire a gennaio del 2021.

Lo scorso dicembre il figlio Gianluca durante un evento, aveva annunciato a tutti la partecipazione di suo padre nel film: ” ‘Uno di noi’ sarà una commedia d’azione, con la sceneggiatura di Sasha Dertim, Michael Worahin e dello stesso regista Heinrich Werschinewa”.

Il cast è ancora in via di definizione ma la partecipazione di Bruno Arena nel film è una delle più belle e più attese di tutti i tempi. Sulla pagina Facebook del film è stato dedicato un bellissimo pensiero a Bruno Arena: “Quest’anno il più bel regalo di compleanno lo hai fatto tu a noi con la notizia del tuo ritorno in scena con il film “Uno di noi”. Grazie a Sheila Capriolo per le foto nelle quali sono ritratti anche Rosy Arena e Gianluca Arena”.

In tutti questi anni, la moglie Rosy e il figlio Gianluca, sono stati sempre vicini al comico dei Fichi d’India, sin dai primi momenti di quel terribile gennaio del 2013 quando durante le registrazioni di Zelig, Bruno Arena fu colpito da un malore.