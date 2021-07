Nella scuola di Amici di Maria De Filippi nascono talenti, ma anche amori. E anche un’altra storica coppia del programma convolerà a nozze. Si tratta di Bryan Ramirez, ballerino di danza classica e la sua collega Paola De Filippis.

Il giovane era arrivato in finale conquistando il secondo posto nella categoria danza, mentre Paola De Filippis lasciò il programma molto presto. Quell’anno vinse Lauren Celentano. I due hanno legato ancor di più usciti dal programma e nel 2018 è sbocciatol’amore.

Oggi, Bryan Ramirez, ha pubblicato una foto in cui chiede la mano alla giovane ballerina. La proposta è avvenuta nella spiaggia di Cefalù, al tramonto, e lei ha detto sì! L’annuncio su Instagram:

Mi ha detto sì! Quando sono caduto sei stata lì per rialzarmi, mi hai dato forza anche quando la forza non l’avevo. La mia vita ha avuto un cambiamento a 360 gradi da quando ci sei tu. Tu sei stata la luce che ha illuminato il mio cammino. Oggi ti ho chiesto di sposarmi perché sono sicuro che sei tu la persona che voglio nella mia vita una e mille volte e perché sono sicuro che amori come il nostro sono pochissimi… Siamo e saremo tu e io contro il mondo.