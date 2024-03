Buckingham Palace, arriva un nuovo annuncio: “Alla ricerca del nuovo chef per Re Carlo” Come candidarsi

Chi lavora in cucina sa bene come le possibilità di fare carriera siano davvero molte in questo settore. Non tutti però contemplano l’ipotesi di poter lavorare in un ambiente così pregiato come la corte reale britannica di Re Carlo. E se vi dicessimo che oggi tutto questo è possibile?

Ecco l’annuncio di Re Carlo III!

Re Carlo e l’annuncio volto a trovare un nuovo chef

Questo non è di certo un periodo facile per Re Carlo III, il quale si è ritrovato ad affrontare diverse difficoltà sotto diversi punti di vista. Il re non gode di ottima salute e secondo le voci diffuse nel regno la sua vita sarebbe appesa ad un filo a causa di un brutto male.

Per non parlare poi del triste letto legato alla morte della Regina Madre, evento avvenuto qualche anno fa ma ancora tremendamente attuale. Come non citare, infine, tutti gli scandali che giorno dopo giorno donano drammaticità alla vita di corte.

Nonostante questo la vita di Re Carlo continua e sicuramente il monarca non vuole rinunciare ai piaceri della vita. Tra questi la buona cucina, motivo per il quale il sovrano avrebbe pubblicato un annuncio di lavoro volto a individuare il nuovo chef della corte reale.

Lavorare come chef a Buckingham Palace: i dettagli da sapere

Il lavoro per il quale è stato pubblicato l’annuncio riguarda proprio l’assunzione del cosiddetto chef de partie, colui che si occupa di una particolare preparazione e di tuta la linea che ne consegue. Il candidato ideale dovrà occuparsi di stilare menù adeguati alle esigenze del sovrano e di tutti i membri della famiglia.

Ovviamente questo riguarderà tutte le portate dalla colazione alla cena, motivo per cui lo chef dovrà lavorare per molte ore in cucina. Il tutto interagendo con portate di alta qualità. Si richiede infatti esperienza nel settore della cucina a 5 stelle e la capacità di parlare la lingua francese. Lo stipendio sarà molto alto anche se non si conoscono molto bene o dettagli della ricompensa. Per inviare le candidature ci sarà tempo fino al 1°Aprile.