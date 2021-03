Bugo rompe il silenzio su tutto e sbotta: “Ora basta!”

È passato un anno dal “poco simpatico” siparietto che si è creato sul palco di Sanremo 2020 tra Bugo e Morgan. Il cantante che un anno fa, furioso, lasciò il palco è sempre rimasto nell’ombra senza mai commentare quell’accaduto che l’ha visto fuori dal teatro dell’Ariston.

Oggi però, dopo tutti questi mesi, il cantante decide di rompere il silenzio per commentare quanto ancora sta succedendo. Nonostante sia risalito sul palco dell’Ariston a Sanremo 2021, il pubblico ricorda ancora quella brutta esperienza.

Il cantante, ora ha pubblicato un lungo sfogo sui social che fa riflettere. Seppur con molta educazione, si percepisce la rabbia espressa dall’artista. Bugo inizia:

Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato. Capisco la libertà di parola, è un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar. Sono qui al Festival per parlare di musica.

Poi prosegue, con molta comprensione fa capire al pubblico che anche per lui non è stato un bel momento. Un anno difficile si da un punto di vista personale che non. E prosegue:

“Lo so che è un anno difficile per tutti e fare un disco è un lavoro delicato, soprattutto ora. Mi dispiace che non si parli di questo e che invece ci si continui a chiedere dove sia Bugo. Bugo è qui, io sono qui, non sono mai andato via. Mi sono solo allontanato dalla pazzia e dall’opportunismo. Forse questo non fa notizia, né click, ma questo sono io. Non sono il più intonato di tutti, ma di certo sono più sincero di molti. Bugo è qui”.