Buongiorno Benessere, Vira Carbone spiazza tutti: “Ho saputo in diretta di avere problemi alle corde vocali”

Nel corso delle ultime ore sono finito al centro del gossip alcune dichiarazioni che Vira Carbone, conduttrice di Buongiorno Benessere, ha rilasciato al settimanale ‘Di Più TV’. Nell’intervista concessa al noto giornale, la conduttrice ha fatto alcune rivelazioni che non sono di certo passate inosservate. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Dopo la fine della fortunata stagione di Buongiorno Benessere, il programma, Vira Carbone è tornata con La vita è meravigliosa, programma che va in onda sempre su Rai 1 tutte le mattine alle ore 10:00. Si tratta di un appuntamento quotidiano dedicato alla salute, di cui la conduttrice ha molto parlato in un’intervista rilasciata a ‘Di Più Tv’.

Nel dettaglio, alcune parole di Vira Carbone rilasciate durante l’intervista al noto giornale hanno attirato l’attenzione di tutti. Questo è quanto rivelato dalla conduttrice a riguardo:

Una volta mi sono sottoposta ad un test in diretta, e proprio quel test mi ha permesso di scoprire che avevo dei rigonfiamenti alle corde vocali. Mi è accaduto in televisione e dopo la diretta ho subito voluto approfindire la questione. Dopo quel test ho potuto curarmi prima che la cosa diventasse pericolosa.

Ma non è finita qui. L’intervista che Vira Carbone ha rilasciato al settimanale ‘Di Più Tv’ è poi proseguita con alcune dichiarazioni che la conduttrice ha fatto in merito alla prevenzione. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Per quanto riguarda la prossima stagione di Buongiorno Benessere, la conduttrice di Rai 1 ha rivelato:

Vorrei tanto che la trasmissione fosse in video anche la domenica mattina, non solo il sabato. Intanto l’edizione che si è appena conclusa andrà in onda per tutta l’estate con le repliche.