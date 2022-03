Come prima storia nella puntata di C’è Posta per te di sabato 5 marzo, Maria De Filippi ha parlato della terribile perdita che ha subito Stefano, un ragazzo rimasto vedovo troppo presto. Sua moglie Francesca, purtroppo è morta quando aveva solamente 27 anni.

CREDIT: MEDIASET

In tanti si sono emozionati nel sentire cosa ha subito e cosa hanno passato insieme i due. L’uomo ha provato a fare l’impossibile per lei.

A chiedere di poter fare una sorpresa al ragazzo, è stata proprio la suocera Carla, la mamma di Francesca. Quest’ultima voleva ringraziarlo di ciò che ha fatto e voleva fargli sapere che per lui e per la sua famiglia, lei ci sarà sempre.

Stefano ha conosciuto la giovane quando aveva solamente 13 anni. Da quel momento si sono messi subito insieme e non si sono più lasciati. Purtroppo, la drammatica diagnosi è arrivata nel 2017.

CREDIT: MEDIASET

Da quel momento Francesca ha subito 4 delicati interventi e tanti cicli di chemioterapie, ma nulla è servito per farla guarire. Tuttavia, Stefano non l’ha mai lasciata sola e per tutto il tempo ha cercato di fare il possibile per esaudire i suoi desideri.

Il 25 novembre 2020 si sono anche sposati, ma invece di partire per il viaggio di nozze, i due ragazzi sono andati in Germania, perché la moglie doveva sottoporsi all’ultima operazione.

La sorpresa della suocera per Stefano

Poco tempo dopo, Francesca è andata via da questo mondo per sempre ed ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di tutti i suoi cari. La mamma di lei, per cercare di ringraziare Stefano, ha voluto fargli una bellissima sorpresa.

Come regalo per il ragazzo sono arrivati Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, i suoi calciatori preferiti essendo molto tifoso della Juventus. I due gli hanno regalato un biglietto per una partita a Torino ed anche un viaggio in qualsiasi parte del mondo.

CREDIT: MEDIASET

Stefano nel vedere questa sorpresa si è commosso. Ha detto: “Avevo intenzione di fare diversi viaggi, perché avevo promesso a Francesca che le avrei fatto fare il giro del mondo, attraverso i miei occhi.”