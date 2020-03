Cambio look per Francesca Cipriani, che con un fai da te si taglia i capelli Francesca Cipriani si improvvisa parrucchiera e con un fai da te si taglia i capelli

Tutta l’Italia è in quarantena, anche i vip. Tutte le persone più in vista, tutte le celebrità italiane ci dilettano con video e foto con cui ci raccontano i modi più disparati che stanno adottando per far passare le lunghe ore in quarantena. Francesca Cipriani in particolare ci ha colpito per la sua intraprendenza.

La biondissima show girl, non potendo andare dal parrucchiere per l’acconciatura, ha puntato sul fai da te, cimentandosi in un novo taglio di capelli. La Cipriani ha abbandonato i soliti boccoli con riga centrale, per improvvisare una frangia, portata leggermente aperta centralmente. L’impresa è stata documentata dalla stessa Francesca Cipriani , tramite selfie pubblicati sul suo profilo Instagram.

Dalle foto sembra che la show girl abbia ridotto vistosamente anche il volume dei capelli, forse eliminando qualche extension. Ha rivelato di aver spuntato anche dove necessario, in attesa di poter tornare dal suo hair stylist di fiducia. Nella didascalia della foto la show girl scrive: “Impara l’arte e mettila da parte. In diretta dal mio bagno oggi mi sono improvvisata parrucchiera. Vi piace il mio nuovo look home-made?”.

Insomma, anche lontana dai riflettori la Cipriani continua a dilettare il pubblico con le sue frivolezze. Ma soprattutto la showgirl non rinuncia al suo look e alla cura della sua immagine, che le ha portato tanta fortuna. Non sono mancati i commenti, in un momento così delicato il suo cambio look non interessa a nessuno è stato detto, altri invece pensano che sia stato un gesto carino per strappare un sorriso.

Certo è che la frivolezza della Cipriani è ormai nota a tutti, ha sempre spaccato in due l’opinione delle persone. Anche all’isola dei Famosi la Cipriani c’è chi la amata e sostenuta in tutto, c’è chi la sua leggerezza e i suoi continui interventi chirurgici al seno, non li ha mai tollerati. La Showgirl è sempre stata molto criticata e a volte anche pesantemente offesa. Non sta a noi giudicare, ma in questa occasione un cambio look più sobrio non ci è sembrato affatto male, soprattutto con un fai da te così improvvisato.